الأردن تغلق مجالها الجوي مؤقتًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الأردن اليوم إغلاق أجوائها بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للبلاد، وذلك تحسبًا لأي مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني، ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

ولفت المسؤول الأردني إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبينًا أنه ستتم مراجعة القرار وفقًا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

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