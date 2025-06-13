استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومخيم المغازي بقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 11 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح، إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على جنوب ووسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في غزة قولها: “إن 5 فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منطقة (بطن السمين) في خان يونس جنوبي القطاع”.

وأضافت أن 6 شهداء سقطوا، فيما أصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة تجمعًا للمدنيين في (مخيم المغازي) بمدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعًا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل المدنيين بالتزامن مع قصف مدفعي على شرق خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة في (جباليا البلد) شمال القطاع.

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