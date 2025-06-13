الأمم المتحدة تحذّر من توقف عمليات الإغاثة في غزة بعد انقطاع الاتصالات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن جميع عمليات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر قد تتوقف نتيجة انهيار خدمات الاتصالات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في نيويورك: “لقد انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والمعلومات الحيوية للمدنيين”، مضيفًا “هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل”.

وأضاف فرحان حق أن هذا الانهيار ربما نجم عن نشاط عسكري مكثف في منطقة تفرض فيها قيود على وصول المساعدات للسكان المدنيين، وتنتشر فيها عمليات التدمير على نطاق واسع، مما أدى إلى قطع خدمات الطوارئ وترك المدنيين دون إمكانية الحصول على المساعدات المنقذة للحياة.

بالإضافة إلى ذلك فقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاتصال بزملائها في القطاع الساحلي المحاصر.

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