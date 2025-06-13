بدء تشغيل مشروع جديد عالي الجهد لنقل الطاقة من شينجيانغ إلى تشونغتشينغ في الصين

أعلنت شركة الشبكة الوطنية للكهرباء الصينية عن "تشغيل مشروع نقل التيار المباشر عالي الجهد للغاية بقدرة ±800 كيلوفولت الذي يربط بين هامي في شرقي شينجيانغ في شمال غربي الصين وبلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي البلاد".

ويعد هذا ثالث مشروع رئيسي للصين لنقل الكهرباء من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم الغنية بالطاقة إلى أجزاء أخرى من البلاد.

ويمتد خط نقل الكهرباء على مسافة 2260 كيلومترا ويدعمه 14.2 مليون كيلوواط من سعة الطاقة المركبة، بما في ذلك 10.2 مليون كيلوواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمصادر الحرارية الشمسية. وتمثل الطاقة الجديدة أكثر من 70 في المائة من السعة الإجمالية.

وتعمل شينجيانغ كمركز رئيسي لنقل الطاقة في برنامج نقل الطاقة من الغرب إلى الشرق في الصين. ومن المتوقع أن يوفر الخط الجديد أكثر من 36 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا لمركز أحمال الطاقة في تشونغتشينغ، مما يعزز بشكل كبير قدرة البلدية على إمداد الطاقة.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يساهم هذا الخط أيضا في التنمية الاقتصادية في كل من شينجيانغ وتشونغتشينغ وتعزيز التنمية الإقليمية المنسقة، وتسهيل النهوض الريفي والمساعدة في تحسين الرفاه العام.

وتشغل الشركة الآن أكبر شبكة نقل عالية الجهد للغاية في العالم، مما يوفر دعما قويا لضمان إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.