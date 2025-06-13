كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته لإحباط البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات

هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي على العملية في إيران، مشيراً إلى أن "الضربة الدقيقة التي استهدفت قادة الحرس الثوري والجيش الإيراني وعلماء الذرة، الذين شاركوا جميعاً في الترويج لخطة تدمير إسرائيل، تُمثّل رسالة قوية وواضحة: سيتم القضاء على كل من يعمل على تدمير إسرائيل".
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته لإحباط البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات عن إسرائيل، موضحاً أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً إذا واصلت أنشطتها العدوانية.
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