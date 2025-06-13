اخبار العالم

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته لإحباط البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات

0 نشر
0 تبليغ

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته لإحباط البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات

هنأ وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي على العملية في إيران، مشيراً إلى أن "الضربة الدقيقة التي استهدفت قادة الحرس الثوري والجيش الإيراني وعلماء الذرة، الذين شاركوا جميعاً في الترويج لخطة تدمير إسرائيل، تُمثّل رسالة قوية وواضحة: سيتم القضاء على كل من يعمل على تدمير إسرائيل".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته لإحباط البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات عن إسرائيل، موضحاً أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً إذا واصلت أنشطتها العدوانية.

كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته لإحباط البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا