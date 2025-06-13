قوى الأمن: توقيف مُهرّبين في محلة المحمرة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي ل​مكافحة الجرائم​ في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها عمليات التهريب، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة، وذلك بهدف توقيف المتورطين بها".

وأوضحت أنه "بتاريخ 9-6-2025، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات الشعبة، اشتبهت بفانين نوع "هيونداي" لون أبيض في محلة المحمرة، وعلى الفور، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا لهما، وتمكنت من ضبطهما وتوقيف السائقين. باستجلاء هويتيهما، تبيّن أنهما يدعيان: م. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) ر. ح. (مواليد عام 1986، سوري)".

وأكدت انه "بتفتيش الفانين، عثر في داخلهما على كمية كبيرة من الدخان المهرّب عبارة عن 115 صندوقًا. كما ضبطت بحوزة السائقين 3 هواتف خلوية وشريحة خط".

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص".