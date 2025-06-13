أعلن رئيس هيئة الاستخبارات الاسرائيلية، أن الهيئة "عملت بجهد كبير من أجل تقديم الإنذار بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً أنها "مستعدة لهذه المهمة وفي حالة تأهب قصوى".
وأضاف رئيس هيئة الاستخبارات أن "إسرائيل انطلقت إلى معركة لا تقل عن كونها معركة وجودية، ضد عدو يسعى إلى تدميرنا، ويتقدم بسرعة في تطوير قدرات نووية، إلى جانب سعيه لامتلاك قدرات سلاح تقليدي بكميات هائلة".
وأوضح أن "الهدف من العملية هو تقويض هذا التهديد، تعطيله، وإزالته".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاستخبارات الاسرائيلية: انطلقنا إلى معركة لا تقل عن كونها معركة وجودية ضد عدو يسعى إلى تدميرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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