وصول ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع الى مطار بيروت

وصلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والوجه الاقدس الى مطار رفيق بيروت الدولي.
وكانت التحضيرات والتجهيزات في قاعة كبار الزوار في مطار بيروت، تحضيرا لاستقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والوجه الاقدس، القادمة من كاتدرائبة سانت تيريز في فرنسا، في حضور ممثلين عن الكنيسة وفاعليات روحية و اجتماعية.
ووزعت الورود الحمراء والشموع البيضاء حول المنصة المخصصة لمكان الذخائر، وحملت الراهبات سلالا من الورود الحمراء تيمنا بحب القديسة تريزيا، وحبها للورود، فيما علقت صور القديسة في أرجاء القاعة وسط تنظيم وترتيب لافتين.
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