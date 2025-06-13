كشف مصدر أمني إسرائيلي، بحسب ما ذكرت هيئة البث الاسرائيلية، عن تفاصيل العملية التي نُفذت في إيران، والتي وثّقها الجيش الإسرائيلي والموساد والصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وهي عملية مشتركة واسعة النطاق.
وأفادت التقارير بأن العملية استندت إلى سنوات من التخطيط الدقيق وجمع المعلومات الاستخبارية والنشر المبكر لقدرات سرية في عمق إيران.
كما كُشف النقاب عن أنه قبل الهجوم بوقت طويل، أنشأ عملاء الموساد قاعدة طائرات مسيرة مفخخة قرب العاصمة طهران، وتم تفعيل الطائرات المسيرة ليلاً، وأُطلقت باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة شفق آباد، أحد المواقع الرئيسية التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الموساد أنشأ قاعدة مسيرات داخل إيران استخدمت في هجوم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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