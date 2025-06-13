هيئة البث الإسرائيلية: الموساد أنشأ قاعدة مسيرات داخل إيران استخدمت في هجوم اليوم

كشف مصدر أمني إسرائيلي، بحسب ما ذكرت هيئة البث الاسرائيلية، عن تفاصيل العملية التي نُفذت في إيران، والتي وثّقها الجيش الإسرائيلي وال​موساد​ والصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وهي عملية مشتركة واسعة النطاق.

وأفادت التقارير بأن العملية استندت إلى سنوات من التخطيط الدقيق وجمع المعلومات الاستخبارية والنشر المبكر لقدرات سرية في عمق إيران.

كما كُشف النقاب عن أنه قبل الهجوم بوقت طويل، أنشأ عملاء الموساد قاعدة طائرات مسيرة مفخخة قرب العاصمة طهران، وتم تفعيل الطائرات المسيرة ليلاً، وأُطلقت باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة شفق آباد، أحد المواقع الرئيسية التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.