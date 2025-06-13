ردود فعل دولية واسعة على الهجوم الإسرائيلي على إيران وسط تحذيرات من تصعيد إقليمي

شهد ​الهجوم الإسرائيلي على إيران​ موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، تراوحت بين الإدانة والتحذير والدعوات إلى ضبط النفس. دول عدة، مدانت بشدة العدوان واعتبرته انتهاكًا لسيادة إيران، فيما عبّرت أطراف إقليمية ودولية عن قلقها من التصعيد المتسارع وخطر اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وفي هذا السياق، دانت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا الهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم الجمعة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونح إنها "قلقة من التصعيد" بين إسرائيل وإيران، والذي قالت إنه يهدد بزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

وأكد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون إن الهجمات الإسرائيلية "تثير قلقا كبيرا" لحكومته و"قد تكون كارثية" على الشرق الأوسط. وأضاف: "هناك خطر مرتفع بسوء التقدير".

كما أعربت خارجية سلطنة عمان عن إدانتها الشديدة "للعدوان العسكري الغاشم" الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا".

وأكدت الخارجية العمانية أن هذا الاعتداء يأتي في توقيت بالغ الحساسية، تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات النووية بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والولايات المتحدة، الأمر الذي يكشف بوضوح عن نية متعمدة لعرقلة المسار الدبلوماسي، وإشعال فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.