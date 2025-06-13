نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي أن ال​إيران​يين كانوا يخططون لهجوم واسع النطاق ومشترك بصواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة. وبحسب المصدر الأمني الإسرائيلي، تمكن سلاح الجو من ضرب المواقع التي انتشروا فيها وإحباط هذا الهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني: سلاح الجو تمكن من إحباط هجوم إيراني واسع النطاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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