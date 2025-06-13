الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان

افادت قناة "الجزيرة"، عن "دوي ​صفارات الإنذار​ في العاصمة الأردنية عمان وفي محافظة إربد شمالي الأردن".

ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

وأعلنت مديرية الأمن العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول أية صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية لتنبيههم، وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وحثت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

وأكدت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.

وشددت مديرية الأمن العام على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.