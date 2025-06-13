أكد مستشار مرشد الثورة الاسلامية في ايران ، علي لاريجاني، بأن "التعدي علينا ليس موضوعا صغيرا، وسنرد على الجرائم الإسرائيلية"، واصفا الهجوم بأنه "متوحش وسيزيد من وحدتنا الوطنية". ودعا لاريجاني إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة بحق الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على خلفية الهجوم الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: الهجوم الإسرائيلي متوحش وسنرد على الجرائم وندعو لإجراءات ضد الوكالة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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