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يديعوت أحرنوت: الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت من مواقع مختلفة بما في ذلك العراق

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يديعوت أحرنوت: الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت من مواقع مختلفة بما في ذلك العراق

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن الطائرات الإيرانية المسيرة التي في طريقها إلى إسرائيل أُطلقت من مواقع مختلفة، بما في ذلك العراق، ولذلك لا يُعرف وقت وصولها بدقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتراضها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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