أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن الطائرات الإيرانية المسيرة التي في طريقها إلى إسرائيل أُطلقت من مواقع مختلفة، بما في ذلك العراق، ولذلك لا يُعرف وقت وصولها بدقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتراضها.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرنوت: الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت من مواقع مختلفة بما في ذلك العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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