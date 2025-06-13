خامنئي: على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا

اكد مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي ان على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا"٬ مشيرا الى "استشهاد عدد من القادة والعلماء في هجمات العدو وسيستأنف خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا".
وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
واشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران".
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