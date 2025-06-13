الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتابع من كثب الوضع في إيران بعد الضربات الإسرائيلية

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنّ الوكالة تتابع من كثب الوضع المقلق في الجمهوية الإسلامية بعدما شنّت إسرائيل فجر الجمعة سلسلة غارات جوية طالت خصوصا منشأة نظنر النووية في وسط إيران.
وقال غروسي إنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع من كثب الوضع المقلق للغاية في إيران. تؤكد الوكالة أنّ موقع نطنز من بين الأهداف المستهدفة"، مضيفا أنّ "الوكالة على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع، كما نتواصل مع مفتّشينا في البلاد".
وكانت إسرائيل قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، عن "بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج إيران النووي استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف في إيران، وشدد على أنها مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية الإيرانية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق عملية "شعب كالأسد" التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.
وذكر نتانياهو أن "الجيش الإسرائيلي عمد إلى مهاجمة عدد كبير من الأهداف في جميع أنحاء إيران"، مضيفا أن "هدف هذه العملية غير المسبوقة، هو الإضرار بالبنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والقدرات العسكرية الإيرانية".
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