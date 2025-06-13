اعلنت وكالة الأنباء الأردنية "​تعليق حركة الطيران​ أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأردن موقتا".

وأكدت الحكومة الأردنية أن "الأردن لن يسمح باستخدام مجاله الجوي ولن يكون ساحة لإي صراع" بعد الضربات الإسرائيلية على إيران وتوقع رد من الأخيرة.

واعلن التلفزيون الإيراني "إصابة 50 مدنيا بينهم 35 طفلا وامرأة في الهجوم الإسرائيلي على منطقة نوبنياد شمالي طهران".

وكانت إسرائيل قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، عن "بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج إيران النووي استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف في إيران، وشدد على أنها مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية الإيرانية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق عملية "شعب كالأسد" التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.

وذكر نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى مهاجمة "عدد كبير من الأهداف في جميع أنحاء إيران"، مضيفا أن "هدف هذه العملية غير المسبوقة، هو الإضرار بالبنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والقدرات العسكرية الإيرانية".