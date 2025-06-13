"التيار الوطني الحر " عبّر عن قلقه من تداعيات المواجهة الإسرائيلية الايرانية: على لبنان الا يكون طرفا بهذا النزاع

اشار "​التيار الوطني الحر​"، الى أن "في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما الهجوم الذي أطلقته إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، يعرب التيار عن بالغ قلقه من تداعيات هذه المواجهة على ​الأمن الإقليمي​ والاستقرار الدولي، وخاصةً على الأوضاع العامّة في لبنان".

وأكد التيار الوطني الحر، رفضه كل أشكال الحروب والاعتداءات على السيادة الوطنية لأي دولة، مؤكدا "تمسكه الثابت بالقانون الدولي"، داعيا إلى "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء وتجنيبهم ويلات العنف والصراعات، أيّاً كان مصدرها".

وشدد التيار الوطني الحر على أن "لبنان يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع"، داعيا الجميع إلى تحييده عن أي تدخل أو تورط في هذه الحرب، حفاظاً على مصالحه الوطنية العليا، وعلى أمن وسلامة شعبه ومؤسساته.

في هذا السياق، اعتبر التيار أن "المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي التزاماً كاملاً ب​سياسة​ تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار، وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية".

وأمل أن "تتضافر الجهود الدولية والاقليمية لاحتواء التصعيد واستمرار المفاوضات النووية بين اميركا وايران وفتح المجال أمام حلول سلمية تحفظ سيادة الدول، وتحمي شعوب المنطقة من مزيد من الدمار والانقسام".