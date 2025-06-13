أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن "أولى الرحلات القادمة من السعودية، حطّت في مطار بيروت الدولي، مساء أمس، وعلى متنها فوج من ال​حج​اج اللبنانيين بعد تأديتهم مناسك الحج لهذا العام، حيث كان في استقبالهم عدد من ذويهم وأقاربهم".

كانت هذه تفاصيل خبر عودة أولى قوافل الحجاج اللبنانيين عبر المطار بعد أداء مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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