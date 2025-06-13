هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: إسرائيل استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة

أعلنت هيئة البث ال​إسرائيل​ية عن مسؤولين، أن "إسرائيل استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة"، مشيرة الى أن "​الهجوم على إيران​ تم عبر استخدام وسائل أخرى غير الطائرات".

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين تأكيدهم أن "الهجوم ضد إيران لا ينفذ باستخدام المقاتلات الحربية فقط بل بوسائل أخرى أيضا".