أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين، أن "إسرائيل استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة"، مشيرة الى أن "الهجوم على إيران تم عبر استخدام وسائل أخرى غير الطائرات".
ونقلت هيئة البث عن مسؤولين تأكيدهم أن "الهجوم ضد إيران لا ينفذ باستخدام المقاتلات الحربية فقط بل بوسائل أخرى أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: إسرائيل استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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