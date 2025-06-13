كشف التلفزيون الإيراني أن "إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي تأكيده أن "ما زلنا نعتزم إجراء محادثات يوم الأحد بين مبعوثين للولايات المتحدة وإيران".
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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