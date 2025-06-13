التلفزيون الإيراني: إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد

كشف التلفزيون الإيراني أن "إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي تأكيده أن "ما زلنا نعتزم إجراء محادثات يوم الأحد بين مبعوثين للولايات المتحدة وإيران".