الحكومة الإيرانية: الانتقام من الصهاينة الإرهابيين قريب ولم نكن من بدأ الحرب لكن إيران ستكتب نهاية هذه القصة

أعلنت الحكومة ال​إيران​ية أن "عدوان الكيان الصهيوني علينا أثبت أن هذا الكيان لا يلتزم بأي قاعدة من القانون الدولي"، ووصفت الهجوم الإسرائيلي بأنه "مغامرة"، مؤكدة: "رغم أننا لم نبدأ حربا خلال مائتي عام، فلن نتردد في الدفاع عن أنفسنا".

وأضافت الحكومة الإيرانية: "نعتبر الانتقام والدفاع عن وطننا حقا مشروعا أمام الكيان الصهيوني الإرهابي وسنرد عليه بحزم"، مشددة على "حقنا في الانتقام" وأن الرد على "هذا الكيان الإرهابي" سيكون "بشكل حازم وصارم".

وختمت الحكومة بالقول إن "الانتقام من الصهاينة الإرهابيين قريب"، مؤكدة أن "إيران لم تكن من بدأ الحرب، لكن ستكتب نهاية هذه القصة".