مقتل القيادي بالحرس الثوري الايراني غلام علي رشيد بالضربات الإسرائيلية

قتل القيادي البارز في الحرس الثوري غلام علي رشيد في الغارات الجوية التي شنّتها ​إسرائيل​ فجر الجمعة، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

وفي وقت سابق اليوم٬ أعلن التلفزيون الإيراني "مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من البلاد".

وأكد التلفزيون الايراني أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت هيئة القيادة العامة لحرس الثورة الإسلامي في منطقة كلاهدوز بطهران".

كما أفاد بأن "محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي، العالمين النوويين في البلاد ورئيس جامعة آزاد الإسلامية، لقيا حتفهما في الهجمات الاسرائيلية التي شنها النظام الصهيوني على طهران صباح اليوم".