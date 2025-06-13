روبيو: لم يكن هناك أي تدخل أو مساعدة أميركية في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنه "لم يكن هناك أي تدخل أو مساعدة أميركية في ​الضربات الإسرائيلية ضد إيران​"، لافتًا إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءً أحاديًا.

واشار في بيان صادر عن الخارجية الأميركية، الى انه "لم يكن هناك أي تدخل أو مساعدة أميركية في الضربات الإسرائيلية ضد إيران٬ وإسرائيل اتخذت إجراءً أحاديًا ضد إيران ولسنا متورطين في العملية العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن عمليتها ضد إيران كانت ضرورية للدفاع عن أمنها٬ والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية القوات الأميركية وواشنطن على اتصال مع الشركاء الإقليميين٬ وعلى إيران ألا تستهدف المصالح أو الأفراد الأميركيين".

وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.

واكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.