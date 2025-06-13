أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن الجيش يواصل الهجوم داخل الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن 200 مقاتلة شاركت في العملية التي استهدفت منشآت نووية ومنظومات دفاعية إيرانية.
وأضاف ديفرين أن "طيارينا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدا أن "إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي، وهدف عمليتنا هو القضاء على هذا التهديد".
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم "قتل رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية"، من بينهم "رئيس الحرس الثوري، ورئيس الأركان"، إلى جانب "أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا".
وكشف ان "إيران أطلقت 100 مسيرة وجاري التعامل معها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي كشف ان إيران أطلقت 100 مسيرة وجاري التعامل معها: نواصل الهجمات داخل إيران وقتلنا رؤوس المنظومة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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