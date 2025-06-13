فوكس نيوز: أمريكا ستدافع عن إسرائيل في مواجهة رد طهران

أكد مسؤولون أميركيون لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب "تواصلت مع حليف رئيسي واحد على الأقل في الشرق الأوسط لإبلاغه مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران، للتأكيد على أن الولايات المتحدة لم تشارك فيها، وأن الهدف لا يزال هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف المسؤولون للشبكة، أن "ترمب يترقب إذا ما كان سيكون هناك رداً إيرانياً".

وأشار المسؤولون، إلى أن القيادة المركزية الأميركية الوسطى، "في حالة تأهب قصوى، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن إسرائيل في حال حدوث رد".

وأعادت الولايات المتحدة تزويد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بالصواريخ في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمسؤولين في الإدارة.