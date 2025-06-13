فوكس نيوز: أمريكا ستدافع عن إسرائيل في مواجهة رد طهران

وأضاف المسؤولون للشبكة، أن "ترمب يترقب إذا ما كان سيكون هناك رداً إيرانياً".
وأشار المسؤولون، إلى أن القيادة المركزية الأميركية الوسطى، "في حالة تأهب قصوى، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن إسرائيل في حال حدوث رد".
وأعادت الولايات المتحدة تزويد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بالصواريخ في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمسؤولين في الإدارة.
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