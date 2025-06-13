وشدد ترمب، في حديث لشبكة FOX NEWS، على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، وأضاف: "نأمل أن نعود إلى طاولة التفاوض.. سنرى.. هناك عدد من القادة الإيرانيين الذين لن يعودوا"، في إشارة إلى بعض القادة الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في الضربات الإسرائيلية، الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضربات إسرائيل.. ترمب: نأمل أن تعود إيران لطاولة المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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