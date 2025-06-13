المرشد الإيراني: العديد من القادة والعلماء لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن "إسرائيل ستتلقى عقاباً قاسياً"، معتبراً أن "تل أبيب كشفت عن وجهها الخبيث والدموي في جريمة ضد إيران".

وأضاف خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي"، أن "العديد من القادة والعلماء لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي".

وعلق المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي قائلاً إن "تل أبيب كتبت مصيراً مريراً لنفسها وستلقاه بالتأكيد"، وفق تعبيره.

قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن "المرشد الإيراني علي خامنئي بخير، ويجري إطلاعه أولاً بأول على الوضع بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة".