وسائل إعلام إيرانية: تعيين حبيب الله سياري رئيسا لهيئة الأركان وأحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري بأمر من خامنئي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن "​تعيين​ حبيب الله سياري رئيسا مؤقتا لهيئة الأركان، و اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، بأمر من مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي".

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