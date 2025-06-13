القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: رد إيران سيأتي في الساعات القادمة وسيكون متواصلا ومتلاحقا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى أن رد ​إيران​ سيأتي على مراحل، تبدأ بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أن رد إيران قد يشمل إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر رسمية، أن العملية تعتبر "حدثا متطورا ومتدحرجا"، وأن هناك العديد من الأهداف التي "هوجمت وستُهاجم".

وأضافت القناة أن الرد الإيراني متوقع في الساعات القادمة، ومن المرجح أن يكون "متواصلا ومتلاحقا".