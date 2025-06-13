القوات المسلحة الإيرانية توعدت إسرائيل بردّ قوي

توعّدت القوات المسلّحة ال​إيران​ية إسرائيل بـ"ردّ قوي" على الغارات الجوية الواسعة النطاق التي شنّتها اسرائيل فجر الجمعة ضد أهداف متعدّدة في أنحاء متفرقة من الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك منشآت نووية.

واشار أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الى انّ "القوات المسلّحة ستردّ حتما على هذا الهجوم الصهيوني"، مشدّدا على أنّ إسرائيل "ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار ردّ قويّ من القوات المسلّحة الإيرانية".