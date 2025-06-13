توعّدت القوات المسلّحة الإيرانية إسرائيل بـ"ردّ قوي" على الغارات الجوية الواسعة النطاق التي شنّتها اسرائيل فجر الجمعة ضد أهداف متعدّدة في أنحاء متفرقة من الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك منشآت نووية.
واشار أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الى انّ "القوات المسلّحة ستردّ حتما على هذا الهجوم الصهيوني"، مشدّدا على أنّ إسرائيل "ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار ردّ قويّ من القوات المسلّحة الإيرانية".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الإيرانية توعدت إسرائيل بردّ قوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.