اعلن التلفزيون الإيراني "مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري". كما اعلنت وسائل إعلام إيرانية "مقتل أحمد رضا ذو الفقاري أستاذ الهندسة النووية في ​الهجوم الإسرائيلي​".

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