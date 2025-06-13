خارجية ايران: أميركا ستكون مسؤولة عن عواقب مغامرات إسرائيل لكونها الداعم الرئيسي لها

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن من حق إيران الرد على إسرائيل وفقا لما يضمنه القانون الدولي، مشيرة إلى أن "الكيان الصهيوني وداعميه يتحملون العواقب الخطيرة والواسعة لهذا العدوان على بلادنا".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن "الاعتداءات الصهيونية ضدنا لا يمكن أن تتم دون تنسيق أو إذن من الولايات المتحدة"، مؤكدة أن "أميركا ستكون مسؤولة عن عواقب مغامرات إسرائيل لكونها الداعم الرئيسي لها".
واعتبرت الوزارة أن "العدوان يشكل انتهاكا صارخا للبند الثاني من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أن "الرد على العدوان حق قانوني ومشروع لإيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، وأن "من حق قواتنا المسلحة الرد بكل قوة وبالأسلوب الذي تراه مناسبا".
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