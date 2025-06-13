نتانياهو: أطلقنا عملية عسكرية ضد إيران لضرب المنشآت النووية لحماية أمن إسرائيل

اعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو ان "الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد إيران تهدف إلى إلحاق الضرر ببنيتها التحتية النووية، ومصانع الصواريخ الباليستية، وجانب كبير من قدراتها العسكرية".

واكد ان "هذه العملية ستستغرق كل ما يلزم لإتمام مهمة درء خطر الفناء عنا"٬ مضيفا اننا "أطلقنا عملية عسكرية ضد إيران لضرب المنشآت النووية لحماية أمن إسرائيل".

وقال إن "إيران طورت قدرات صاروخية باليستية قادرة على الوصول إلى إسرائيل خلال دقائق، إضافة إلى السلاح النووي".