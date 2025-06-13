اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد إيران تهدف إلى إلحاق الضرر ببنيتها التحتية النووية، ومصانع الصواريخ الباليستية، وجانب كبير من قدراتها العسكرية".
واكد ان "هذه العملية ستستغرق كل ما يلزم لإتمام مهمة درء خطر الفناء عنا"٬ مضيفا اننا "أطلقنا عملية عسكرية ضد إيران لضرب المنشآت النووية لحماية أمن إسرائيل".
وقال إن "إيران طورت قدرات صاروخية باليستية قادرة على الوصول إلى إسرائيل خلال دقائق، إضافة إلى السلاح النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: أطلقنا عملية عسكرية ضد إيران لضرب المنشآت النووية لحماية أمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.