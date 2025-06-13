نتانياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة ضد إيران ومن المحتمل أن نبقى في الملاجئ لفترات أطول مما اعتدنا عليه

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الضربة التي نُفذت ضد ​إيران​ كانت "ضربة افتتاحية ناجحة جدا"، مضيفا أنه "لا توجد حروب بلا ثمن".

ودعا نتانياهو الشعب الاسرائيلي إلى "الالتزام التام بالتعليمات"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن نبقى في الملاجئ لفترات أطول مما اعتدنا عليه".

وأعلن نتانياهو أن العملية التي نُفذت ضد إيران حملت اسم "الشعب كالأسد"، مؤكدا أنه "تم استهداف كبار القادة وعلماء إيرانيين" خلالها.