فوكس نيوز عن ترامب: الجيش الأميركي لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية على إيران وسيبقى كذلك

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" أنه "لا يمكن ل​إيران​ امتلاك قنبلة نووية ونأمل العودة إلى طاولة المفاوضات".

وشدد ترامب على أن "الجيش الأميركي لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية على إيران وسيبقى كذلك"، معتبرا أن " العديد من الشخصيات القيادية رحلت ولن تعود".