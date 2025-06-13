أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" أنه "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية ونأمل العودة إلى طاولة المفاوضات".
وشدد ترامب على أن "الجيش الأميركي لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية على إيران وسيبقى كذلك"، معتبرا أن " العديد من الشخصيات القيادية رحلت ولن تعود".
كانت هذه تفاصيل خبر فوكس نيوز عن ترامب: الجيش الأميركي لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية على إيران وسيبقى كذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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