وزارة النفط الإيرانية: الهجمات الإسرائيلية لم تلحق أي ضرر بالمصافي والمستودعات الرئيسية للنفط

أعلنت وزارة ​النفط​ الإيرانية أن "الهجمات الإسرائيلية فجر الجمعة لم تلحق أي ضرر بالمصافي والمستودعات الرئيسية للنفط التي يتواصل عملها على مستوى البلاد من دون عراقيل".

وقالت الوزارة في بيان "لم يلحق أي ضرر بمنشآت التكرير وخزانات النفط في البلاد، وتستمر حاليا أنشطة هذه المرافق وإمدادات الوقود في كافة أنحاء البلاد من دون انقطاع".