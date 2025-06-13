اعلن ​الجيش الإيراني​ "تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد سنعلن نتائجها لاحقا"٬ مشيرا الى اننا " سنلقن نتانياهو درسا قاسيا ولا يمكننا تحمل هذا العدوان".

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