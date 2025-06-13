إرنا: غارات إسرائيلية طالت عمارات سكنية في طهران وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنّ "​غارات إسرائيلية​ طالت عمارات سكنية في طهران وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم أطفال".

وذكرت ان "قُتل عدد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، في مجمّع سكني بطهران"، وذلك بعيد إعلانها أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت "عمارات سكنية عدة" في العاصمة.