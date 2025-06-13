الحرس الثوري الإيراني: على الأعداء أن يترقبوا انتقاما قاسيا ومذلا لجرائمهم ضد إيران والإيرانيين

اشار الحرس الثوري الإيراني الى ان "على الأعداء أن يترقبوا انتقاما قاسيا ومذلا لجرائمهم ضد إيران والإيرانيين"٬ مؤكدا ان "الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا للجريمة التي ارتكبت بعلم النظام الإرهابي الأميركي".
واعلن "استشهاد اللواء حسين سلامي قائد الحرس مع عدد من زملائه وحراسه في الهجوم الصهيوني"٬ موضحا ان "الهجوم تم على مقر قيادة الحرس الثوري أثناء تأدية سلامي لمهام حساسة لحماية أمن الوطن".
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