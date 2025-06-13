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أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

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أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

ارتفعت ​أسعار النفط​ بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.

وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12,6% إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 12,2% إلى 77,77 دولارا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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