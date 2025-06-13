أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

ارتفعت ​أسعار النفط​ بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط. وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12,6% إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 12,2% إلى 77,77 دولارا.

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