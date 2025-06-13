شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبها والان مع تفاصيل الخبر

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو موقف وطني ثابت، يرفض تصفية القضية بأي شكل من الأشكال، وعلى رأس ذلك رفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وأوضح حسنين أن مصر تعتبر أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وتسعى بكل أدواتها لمنع تنفيذ هذه المخططات، سواء عبر الموقف الرسمي أو التنسيق الإقليمي والدولي، وأشار إلى أن فتح معبر رفح وتسيير قوافل الإغاثة ليس مجرد عمل إنساني، بل رسالة واضحة بأن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني دون المساس بأرضه أو هويته.

وأضاف أن مصر رفضت صراحةً أي تصور يهدف إلى توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، وأعلنت أن الحل العادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وشدد على أن مصر تضع أمنها القومي في الاعتبار، وترفض محاولات جعل سيناء بديلاً عن غزة، لأن ذلك يمثل خطراً على الأمن القومي والمجتمعي.

وأكد حسنين أن الشعب المصري بكافة أطيافه يدعم هذا الموقف، ويرى أن دعم فلسطين لا يمكن أن يكون على حساب الوطن، وأن التوازن الذي تمارسه الدولة هو مصدر فخر لكل مصري.

