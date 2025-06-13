التلفزيون الإيراني: انفجار جديد يهز منشأة نطنز النووية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أفاد التلفزيون الإيراني، فجر يوم الجمعة، بأن انفجارا جديدا هز منشأة نطنز النووية في طهران.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، صباح الجمعة، بأن منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان تعرّضت لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي نُفذت داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر التقرير أن التقييمات الأولية لا تشير حتى الآن إلى حدوث تلوث إشعاعي أو تسرب نووي في الموقع المستهدف، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأضرار والتحقق من سلامة المنشأة.

ويُعد موقع نطنز من أبرز المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشكّل عنصرًا أساسيًا في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات عقب سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وقد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، الجمعة، بمقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي، من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

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