مقتل قائد «الحرس الثوري» وعالمين نووين بارزين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم الجمعة مقتل قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي في غارة إسرائيلية على طهران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

من جهته أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أنّ الدولة العبرية «ترجّح» مقتل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري في الهجوم الواسع النطاق الذي شنّته الدولة العبرية فجر الجمعة. وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته إنّه «من المرجّح أنّ رئيس الأركان الإيراني وخبراء نوويين رئيسيين قُتلوا في أولى الضربات»، وهو ما أكده التلفزيون الإيراني في وقت لاحق الذي أورد مقتل العالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي.

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