إسرائيل تضرب إيران.. “انفجارات” في طهران وصفارات إنذار في تل أبيب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ما كان ينتظره العالم بترقب وقلق، يحدث الآن بحسب وكالة “رويترز”، التي نقلت عن موقع “أكسيوس” بدء إسرائيل شن هجمات على إيران.

ووفقا لأكسيوس، لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قد أمرت بشن ضربات على البرنامج النووي الإيراني، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة تعارض هذه العملية على وجه التحديد.

وتداولت حسابات على أكس مقاطع فيديو تظهر انفجارات قيل إنها نتيجة قصف إسرائيلي في طهران.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في موجة أولى من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية والمواقع النووية الإيرانية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

ونقلت رويترز عن وكالة نور الإخبارية الحكومية الإيرانية “سماع دوي انفجار شمال شرقي طهران”.

وأكد مسؤولان أميركيان لـ”رويترز” تنفيذ إسرائيل هجمات في إيران، مؤكدين أن الولايات المتحدة “لم تشارك ولم تقدم المساعدة”.

صفارات الإنذار دوّت في مختلف أنحاء إسرائيل بعد الهجوم، تحسباً من رد إيراني، والجيش الإسرائيلي أعلن تغيير الإرشادات المدنية والعامة إلى “الأنشطة الأساسية”، أي حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات والتواجد في أماكن العمل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط