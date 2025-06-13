إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر

أغلقت إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر صباح الجمعة بعد أن شنّت إسرائيل غارات جوية على أهداف متعددة في أنحاء الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك العاصمة طهران، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون إنّ "منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلنت إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر".

وعلّقت إيران صباح الجمعة حركة الملاحة في ​مطار طهران​ الدولي الرئيسي بعد دويّ انفجارات في محيط العاصمة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون، نقلا عن إدارة العلاقات العامة في المطار، إنّ "الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني مُعلّقة حاليا"، وذلك بعيد إعلان إسرائيل أنها شنّت غارات على مواقع نووية وأهداف عسكرية في الجمهورية الإسلامية.