انتقد كبير الأعضاء الديموقراطيين بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد ​إسرائيل​، بسبب الغارات الجوية الواسعة النطاق التي نفّذتها ضدّ إيران، متهما إياها بتعريض المنطقة والقوات الأميركية للخطر. وقال ريد في بيان إنّ "قرار إسرائيل المقلق تنفيذ ضربات جوية على إيران هو تصعيد متهور قد يشعل العنف في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر كبير الأعضاء الديموقراطيين بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: الضربة الإسرائيلية لإيران تصعيد متهوّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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