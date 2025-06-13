سجلت ​أسعار النفط​ ارتفاعا بقرابة 8% لتصل إلى مستويات 75 دولارا للبرميل، كما تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3430 دولارا، على وقع الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران اليوم الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ارتفعت بقرابة 8% والذهب تجاوز حاجز 3430 دولارا على وقع الهجمات الإسرائيلية على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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