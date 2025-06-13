تعليق حركة الملاحة في مطار طهران الدولي الرئيسي بعد دويّ انفجارات في محيط العاصمة

علّقت إيران صباح الجمعة حركة الملاحة في ​مطار طهران​ الدولي الرئيسي بعد دويّ انفجارات في محيط العاصمة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وقال التلفزيون، نقلا عن إدارة العلاقات العامة في المطار، إنّ "الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني مُعلّقة حاليا"، وذلك بعيد إعلان إسرائيل أنها شنّت غارات على مواقع نووية وأهداف عسكرية في الجمهورية الإسلامية.

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