التلفزيون الإيراني: مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني في الغارات الإسرائيلية التي البلاد

أعلن التلفزيون الإيراني "مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من البلاد". وأكد التلفزيون الايراني أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت هيئة القيادة العامة لحرس الثورة الإسلامي في منطقة كلاهدوز بطهران". كما أفاد بأن "محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي، العالمين النوويين في البلاد ورئيس جامعة آزاد الإسلامية، لقيا حتفهما في الهجمات الإرهابية التي شنها النظام الصهيوني على طهران صباح اليوم".

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